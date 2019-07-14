В Подмосковье завели дело после гибели людей при жесткой посадке вертолета

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после жесткой посадки вертолета Robinson в Московской области, где погибли два человека, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В ведомстве уточнили, что в воскресенье в районе 16.00 вертолет Robinson совершил жесткую посадку в поле вблизи деревни Барское-Мелечкино Солнечногорска, в результате погибли пилот и пассажир.

"По факту жесткой посадки вертолета Robinson в Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.