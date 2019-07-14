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РИА Новости

Башкирские власти принимают меры после ДТП с автобусом

Вчера, 22:16
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УФА, 14 июл - РИА Новости. Власти Башкирии принимают необходимые меры после аварии с автобусом, в которой погибли шесть человек и пострадали порядка десяти, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя республики.
Автобус, в котором находились 39 пассажиров, перевернулся в воскресенье на трассе Белорецк-Инзер в Башкирии. По последним данным ГИБДД, погибли шесть человек. Также, по различным данным, еще до 13 человек пострадали, в том числе дети. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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"О ДТП немедленно доложили врио главы Башкирии Радию Хабирову. Республиканским и муниципальным органам даны соответствующие поручения. Все необходимые меры принимаются",- сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона, отметив, что в понедельник утром на оперативном совещании будет заслушана информация о выполненных поручениях и необходимых дополнительных мерах.
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