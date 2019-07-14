Башкирские власти принимают меры после ДТП с автобусом

УФА, 14 июл - РИА Новости. Власти Башкирии принимают необходимые меры после аварии с автобусом, в которой погибли шесть человек и пострадали порядка десяти, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя республики.

Автобус, в котором находились 39 пассажиров, перевернулся в воскресенье на трассе Белорецк-Инзер в Башкирии. По последним данным ГИБДД, погибли шесть человек. Также, по различным данным, еще до 13 человек пострадали, в том числе дети. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.