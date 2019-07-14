Число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии достигло тринадцати человек

УФА, 14 июл - РИА Новости. Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Башкирии достигло 13 человек, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по республике.

Автобус, в котором находились 39 пассажиров, перевернулся в воскресенье на трассе Белорецк-Инзер. По последним данным ГИБДД, погибли шесть человек. Также ранее сообщалось, что, по разным данным, до 10 человек пострадали, в том числе дети. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

"По предварительным данным, в аварии пострадали 13 человек, они доставляются в ближайшую больницу"- сказали агентству в МЧС по региону.

При этом, по данным следственных органов, пострадавших 12.

В минздраве Башкирии РИА Новости подтвердили данные о 13 пострадавших. "В результате ДТП госпитализировано 13 человек, среди которых один ребенок. Из 13 пострадавших восемь человек доставлены в Уфу, включая ребенка. Их состояние уточняется. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Светлана Кускарбекова.