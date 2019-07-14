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РИА Новости

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии достигло тринадцати человек

Вчера, 22:05
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© Фото : группа "Ufa1.ru | новости Уфы и Республики Башкортостан" во ВКонтактеДТП в Башкирии. 14 июля 2019
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
© Фото : группа "Ufa1.ru | новости Уфы и Республики Башкортостан" во ВКонтакте
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
УФА, 14 июл - РИА Новости. Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Башкирии достигло 13 человек, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по республике.
Автобус, в котором находились 39 пассажиров, перевернулся в воскресенье на трассе Белорецк-Инзер. По последним данным ГИБДД, погибли шесть человек. Также ранее сообщалось, что, по разным данным, до 10 человек пострадали, в том числе дети. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
"По предварительным данным, в аварии пострадали 13 человек, они доставляются в ближайшую больницу"- сказали агентству в МЧС по региону.
При этом, по данным следственных органов, пострадавших 12.
В минздраве Башкирии РИА Новости подтвердили данные о 13 пострадавших. "В результате ДТП госпитализировано 13 человек, среди которых один ребенок. Из 13 пострадавших восемь человек доставлены в Уфу, включая ребенка. Их состояние уточняется. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Светлана Кускарбекова.
Она рассказала, что на месте происшествия работает 14 бригад скорой медицинской помощи и психологи.
Автомобиль скорой помощи
Вчера, 22:16
Башкирские власти принимают меры после ДТП с автобусом
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