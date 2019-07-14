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РИА Новости

В Сирии боевики обстреляли населенный пункт в Латакии

Вчера, 22:02
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Боевики за прошедшие сутки обстреляли населенный пункт Хараб-Эль-Хизато в сирийской провинции Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
Он подчеркнул, что в Сирии продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований.
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"В течение суток боевики совершили обстрелы населенного пункта Хараб-Эль-Хизато в провинции Латакия", - сказал Бакин.
Представитель Центра по примирению также рассказал, что за сутки российские военные провели три гуманитарные акции в населенных пунктах Эс-Синдиана провинции Латакия, Мазлум провинции Дейр-Эз-Зор и в районе Харазир города Алеппо.
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