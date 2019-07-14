В Сирии боевики обстреляли населенный пункт в Латакии

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Боевики за прошедшие сутки обстреляли населенный пункт Хараб-Эль-Хизато в сирийской провинции Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
Он подчеркнул, что в Сирии продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенного пункта Хараб-Эль-Хизато в провинции Латакия", - сказал Бакин.
Представитель Центра по примирению также рассказал, что за сутки российские военные провели три гуманитарные акции в населенных пунктах Эс-Синдиана провинции Латакия, Мазлум провинции Дейр-Эз-Зор и в районе Харазир города Алеппо.