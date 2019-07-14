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РИА Новости

Саратовский аэропорт возобновил работу после инцидента с Як-42

Вчера, 21:58
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САРАТОВ, 14 июл - РИА Новости. Аэропорт Саратова в воскресенье возобновил работу после инцидента с пассажирским самолётом Як-42, выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
Ранее в аэропорту Саратова сообщили, что Як-42 рейса Сургут – Саратов в воскресенье выкатился за пределы ВВП в аэропорту Саратова при посадке. По данным следствия, на борту находились 110 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не пострадал. Следователи проводят проверку. По словам представителя экстренных служб региона, самолёт не поврежден. Аэропорт Саратова временно приостанавливал приём и отправку рейсов.
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По данным онлайн-табло аэропорта Саратова, ранее задержанный рейс авиакомпании S7 С7-205 Домодедово - Саратов приземлился в аэропорту назначения в 22.14 (21.14 мск), а рейс авиакомпании "Руслайн" из Москвы, который был отправлен на запасной аэродром в Сочи, в настоящее время уже также вылетел в Саратов, его прибытие ожидается в 23.45 (22.45 мск).
Остаются задержанными рейсы "Аэрофлота" из Шереметьево в Саратов и обратно, а также рейс S7 Саратов - Домодедово и Utair Cargo (ЗАО "ЮТэйр") Саратов - Сургут.
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