Московский зоопарк купил верблюда в Индонезии

Указывается, что покупатель оплачивает "поставленный товар" в долларах, при этом начальная (максимальная) стоимость контракта в заявке указана в рублях и составляет 50 тысяч.

По данным сайта Московского зоопарка, у него уже есть верблюд - самка, ее можно увидеть на Новой территории зоопарка напротив входа в Экзотариум. Более 20 лет назад она приехала из Астраханской области и живёт сейчас вместе с лошадьми Пржевальского.