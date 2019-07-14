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РИА Новости

Московский зоопарк купил верблюда в Индонезии

Вчера, 21:48
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© AFP 2019 / Sam PanthakyВерблюд
Верблюд
© AFP 2019 / Sam Panthaky
Верблюд. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Московский зоопарк заказал доставку двугорбого верблюда из Индонезии, следует из материалов на портале госзакупок.
"Передача товара покупателю осуществляется на условиях FCA, CGK Jakarta International Airport, Индонезия (Инкотермс 2010)", - говорится в документе.
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Указывается, что покупатель оплачивает "поставленный товар" в долларах, при этом начальная (максимальная) стоимость контракта в заявке указана в рублях и составляет 50 тысяч.
По данным сайта Московского зоопарка, у него уже есть верблюд - самка, ее можно увидеть на Новой территории зоопарка напротив входа в Экзотариум. Более 20 лет назад она приехала из Астраханской области и живёт сейчас вместе с лошадьми Пржевальского.
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