Силовики обстреляли Докучаевск, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике Докучаевск, повреждено пять домов, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Вооруженные формирования Украины открыли огонь по направлению Докучаевска с применением 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, из-за обстрелов повреждено пять домов.