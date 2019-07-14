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2019-07-14T21:35Z
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РИА Новости

Силовики обстреляли Докучаевск, заявили в ДНР

Вчера, 21:35
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике Докучаевск, повреждено пять домов, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Вооруженные формирования Украины открыли огонь по направлению Докучаевска с применением 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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По его словам, из-за обстрелов повреждено пять домов.
Докучаевск находится в 40 километрах к югу от Донецка. Город численностью около 25 тысяч человек находится у линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. Здесь расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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