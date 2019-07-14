В Чечне назвали сообщения о якобы насильно вывезенной москвичке абсурдом

ГРОЗНЫЙ, 14 июл – РИА Новости. История о насильно вывезенной родителями в Чечню 20-летней москвичке, которую якобы принуждали выйти замуж, является абсурдом, авторы которого преследуют цель пропиариться, заявил РИА Новости помощник главы Чечни по связям со СМИ Ахмед Дудаев.

Ранее в СМИ появилась информация, что 20-летнюю девушку из Москвы ее родители насильно увезли в Чечню для замужества.

"В Чеченской республике главенствует закон. Есть гарант Конституции, который контролирует соблюдение этого закона. Кроме того, в чеченском обществе институту семьи уделяется огромное внимание, и в связи с этим мы понимаем всю абсурдность этих вбросов о том, что насильно кого-то куда-то увозят, выдают замуж. У нас насильно замуж не выдают, это противоречит обычаям и традициям чеченцев", - подчеркнул Дудаев.

По его словам, особенно нелепо выглядят утверждения о том, что девушка в аэропорту выглядела неадекватной, будто ее могли напоить лекарственными препаратами.

"Пишут, что девушка выглядела заторможенной. Это заявление выглядит более чем нелепо. Как можно допустить вероятность того, что родители позволят напичкать своего ребенка препаратами, которые могут ей навредить?", - заметил Дудаев.

Он подчеркнул, что авторы этих заявлений преследуют цель пропиариться на резонансной теме.