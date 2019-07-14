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РИА Новости

В Чечне назвали сообщения о якобы насильно вывезенной москвичке абсурдом

Вчера, 21:30
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ГРОЗНЫЙ, 14 июл – РИА Новости. История о насильно вывезенной родителями в Чечню 20-летней москвичке, которую якобы принуждали выйти замуж, является абсурдом, авторы которого преследуют цель пропиариться, заявил РИА Новости помощник главы Чечни по связям со СМИ Ахмед Дудаев.
Ранее в СМИ появилась информация, что 20-летнюю девушку из Москвы ее родители насильно увезли в Чечню для замужества.
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Вчера, 20:41
СПЧ контролирует ситуацию с девушкой, которую якобы насильно увезли в Чечню
"В Чеченской республике главенствует закон. Есть гарант Конституции, который контролирует соблюдение этого закона. Кроме того, в чеченском обществе институту семьи уделяется огромное внимание, и в связи с этим мы понимаем всю абсурдность этих вбросов о том, что насильно кого-то куда-то увозят, выдают замуж. У нас насильно замуж не выдают, это противоречит обычаям и традициям чеченцев", - подчеркнул Дудаев.
По его словам, особенно нелепо выглядят утверждения о том, что девушка в аэропорту выглядела неадекватной, будто ее могли напоить лекарственными препаратами.
"Пишут, что девушка выглядела заторможенной. Это заявление выглядит более чем нелепо. Как можно допустить вероятность того, что родители позволят напичкать своего ребенка препаратами, которые могут ей навредить?", - заметил Дудаев.
Он подчеркнул, что авторы этих заявлений преследуют цель пропиариться на резонансной теме.
"Мы регулярно наблюдаем эти провокационные выпады со стороны правозащитников в адрес Чечни и руководства региона. Они преследуют одну цель - пропиариться на теме Чечни, понимая, что их будут цитировать. В погоне за этими рейтингами они придумывают подобные инфовбросы", - подчеркнул помощник главы Чечни.
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