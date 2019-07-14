В Башкирии среди пострадавших в ДТП с автобусом есть дети

УФА, 14 июл - РИА Новости. Среди пострадавших при опрокидывании автобуса на трассе в Башкирии есть двое детей, их доставляют в ближайшие больницы, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

Автобус, в котором находились 39 пассажиров, перевернулся в воскресенье на трассе Белорецк-Инзер. По последним данным ГИБДД, погибли шесть человек, по разным данным, до 10 человек пострадали, в том числе дети. Возбуждено уголовное дело.

"По предварительным данным, в автобусе находилось 40 человек, 39 пассажиров и водитель. На данный момент имеется информация о пяти погибших и семи пострадавших, в том числе два ребенка доставляются в ближайшие больницы",- сообщили в региональном МЧС.