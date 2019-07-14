Число жертв ДТП с автобусом в Башкирии выросло до шести человек

УФА, 14 июл - РИА Новости. Число погибших при опрокидывании автобуса в Башкирии достигло шести человек, сообщили РИА Новости в ГИБДД республики.
В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами. Сообщалось, что в аварии погибли пять человек, по разным данным, пострадали до 10 пассажиров, заведено уголовное дело.
"Шесть человек погибли, десятки пострадали. Со слов водителя, он потерял управление из-за сильного ливня, на месте дорожная инспекция выясняет обстоятельства аварии",- сказал агентству представитель ГИБДД по региону.