Число жертв ДТП с автобусом в Башкирии выросло до шести человек

УФА, 14 июл - РИА Новости. Число погибших при опрокидывании автобуса в Башкирии достигло шести человек, сообщили РИА Новости в ГИБДД республики.

В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами. Сообщалось, что в аварии погибли пять человек, по разным данным, пострадали до 10 пассажиров, заведено уголовное дело.