В Саратове пассажиры ожидают резервный борт после инцидента с Як-42

САРАТОВ, 14 июл – РИА Новости. Пассажиры рейса Саратов – Сургут, которые должны были улететь в воскресенье на самолёте Як-42, выкатившемся за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Саратова, ожидают резервный борт, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее в аэропорту Саратова сообщили, что Як-42 рейса Сургут – Саратов в воскресенье выкатился за пределы ВВП в аэропорту Саратова при посадке. По данным следствия, на борту находились 110 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не пострадал. Следователи проводят проверку. По словам представителя экстренных служб региона, самолёт не поврежден. Аэропорт Саратова временно приостановил приём и отправку рейсов.

"Пассажиры обратного рейса Саратов – Сургут ожидают резервный борт, который прилетит за ними в ближайшее время", - сказала собеседница агентства.