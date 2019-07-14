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РИА Новости

В Московской области начали проверку после жесткой посадки вертолета

Вчера, 21:01
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Доследственная проверка организована после жесткой посадки вертолета Robinson в Подмосковье, где погибли два человека, находившиеся на борту, сообщила РИА Новости представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Елена Марковская.
Ранее представитель регионального главка МЧС РФ заявил РИА Новости, что возле деревни Барская совершил жесткую посадку вертолет Robinson, по предварительным данным, два человека погибли.
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"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту жесткой посадки вертолета Robinson в Московской области", - сообщила Марковская.
По предварительным данным, как она отметила, вертолет Robinson совершил жесткую посадку в поле, погибли пилот и пассажир. "Разрушений и пострадавших на земле нет", - добавила Марковская.
Она отметила, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, организованы проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств и причин случившегося. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - заключила Марковская.
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