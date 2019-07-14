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РИА Новости

На незаконной акции у здания Мосгоризбиркома задержали более 25 человек

Вчера, 20:54
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАкция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. 14 июля 2019
Акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. 14 июля 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. 14 июля 2019
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали более 25 человек, включая организаторов незаконной акции, пытавшихся разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Ранее столичный главк МВД сообщал, что в несанкционированной акции в центре Москвы в воскресенье участвуют около тысячи человек. Полиция просит их разойтись.
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"В центре Москвы участники несогласованной акции попытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома. На законные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий не реагировали. В связи с чем за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, были задержаны более 25 человек, в том числе ряд организаторов несогласованной акции", - сказал сотрудник пресс-службы главка полиции.
По его словам, задержанных доставляют в территориальные отделы полиции для разбирательства.
Ранее ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму в соцсетях распространили информацию о проведении 14 июля в Новопушкинском сквере в Москве встречи с избирателями "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди кандидатов - Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин. При проверке подписей Гудкова, Митрохина, Соболь и Яшина было выявлено свыше 10% бракованных подписей, что означает снятие кандидатур с выборов. Они заявили, что будут оспаривать результаты проверки.
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В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции РИА Новости сказали, что организаторы мероприятия 14 июля не уведомляли власти о проведении встречи, что является нарушением закона о митингах. Об ответственности за призывы и участие в такой акции предупредила и прокуратура.
63200314
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ГУМВДМосгоризбиркомМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
вы конституцию-то хоть читали)) И законы? Приведете фразу, что митинги согласовывают с гражданами? Статья?
14 июля, 21:01
Наталья Бурова
1410005
Полиция творит беспредел на законной акции. Акция согласована с гражданами России, в соответствии с конституцией
14 июля, 20:57
P vu
5000113
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