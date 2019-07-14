На незаконной акции у здания Мосгоризбиркома задержали более 25 человек

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали более 25 человек, включая организаторов незаконной акции, пытавшихся разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.

Ранее столичный главк МВД сообщал, что в несанкционированной акции в центре Москвы в воскресенье участвуют около тысячи человек. Полиция просит их разойтись.

"В центре Москвы участники несогласованной акции попытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома. На законные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий не реагировали. В связи с чем за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, были задержаны более 25 человек, в том числе ряд организаторов несогласованной акции", - сказал сотрудник пресс-службы главка полиции.

По его словам, задержанных доставляют в территориальные отделы полиции для разбирательства.

Ранее ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму в соцсетях распространили информацию о проведении 14 июля в Новопушкинском сквере в Москве встречи с избирателями "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди кандидатов - Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин. При проверке подписей Гудкова, Митрохина, Соболь и Яшина было выявлено свыше 10% бракованных подписей, что означает снятие кандидатур с выборов. Они заявили, что будут оспаривать результаты проверки.