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РИА Новости

Митрохин оценил действия властей по отношению к участникам незаконной акции

Вчера, 20:48
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Митрохин
Сергей Митрохин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Сергей Митрохин. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Кандидат в Мосгордуму от партии "Яблоко" Сергей Митрохин считает, что власти вели себя адекватно по отношению к участникам несанкционированной акции в центре Москвы.
Ранее столичный главк МВД сообщал, что в несанкционированной акции в центре Москвы в воскресенье участвуют около тысячи человек. Полиция просит их разойтись.
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"Власти вели себя разумно на этот раз и не устраивали на этот раз ... побоищ. В целом акция, я считаю, удалась. Она позволяет надеяться, что все-таки, может быть, изменится отношение к этим выборам у властей", - сказал РИА Новости Митрохин.
По его словам, он призывал всех прийти к ЦИКу во вторник в 10 утра и добиваться встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой. "К ней надо сейчас апеллировать, потому что она подавала такие надежды на изменение ситуации с выборами, говорила о честных выборах", - добавил кандидат. Он также не исключил, что может присоединиться к митингующим у Мосгоризбиркома.
Ранее ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму в соцсетях распространили информацию о проведении 14 июля в Новопушкинском сквере в Москве встречи с избирателями "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди кандидатов - Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин. При проверке подписей Гудкова, Митрохина, Соболь и Яшина было выявлено свыше 10% бракованных подписей, что означает снятие кандидатур с выборов. Они заявили, что будут оспаривать результаты проверки.
В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции РИА Новости сказали, что организаторы мероприятия 14 июля не уведомляли власти о проведении встречи, что является нарушением закона о митингах. Об ответственности за призывы и участие в такой акции предупредила и прокуратура.
Анатолий Кучерена
13 июля, 18:42
Кандидатам в Мосгордуму напомнили об ответственности за призывы к митингам
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МосгоризбиркомСергей МитрохинМосковская городская думаМоскваПолитика
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