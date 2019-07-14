В Башкирии десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом

МОСКВА/УФА, 14 июля - РИА Новости. Десять человек направили в медучреждения после ДТП с автобусом в Башкирии, сообщили в ГИБДД России.

Ранее в МЧС РФ сообщали о пяти погибших и пяти пострадавших.

"В результате ДТП 5 пассажиров погибли, еще 10 пассажиров направлены в медучреждения", - говорится в сообщении ГИБДД.

Автобус, сообщили в ГИБДД, перевозил 39 пассажиров по маршруту "Миндигулово - Набережные Челны". По предварительной информации, водитель не справился с управлением и машина опрокинулась.

По данным СК РФ по Башкирии, "в аварии погибли 5 человек, 9 человек получили телесные повреждения".