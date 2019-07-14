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РИА Новости

В Башкирии десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом

Вчера, 20:39
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МОСКВА/УФА, 14 июля - РИА Новости. Десять человек направили в медучреждения после ДТП с автобусом в Башкирии, сообщили в ГИБДД России.
Ранее в МЧС РФ сообщали о пяти погибших и пяти пострадавших.
"В результате ДТП 5 пассажиров погибли, еще 10 пассажиров направлены в медучреждения", - говорится в сообщении ГИБДД.
Автобус, сообщили в ГИБДД, перевозил 39 пассажиров по маршруту "Миндигулово - Набережные Челны". По предварительной информации, водитель не справился с управлением и машина опрокинулась.
По данным СК РФ по Башкирии, "в аварии погибли 5 человек, 9 человек получили телесные повреждения".
"Возбуждены уголовные дела по статьям "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц",- сообщает башкирский следком.
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ДТП с автобусом в БашкирииРеспублика БашкортостанПроисшествия
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