Полиция задержала Яшина на акции у Мосгоризбиркома

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали несколько человек, в том числе оппозиционера и кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, на незаконной акции в субботу возле здания Мосгоризбиркома в центре столицы после неоднократных предупреждений о несогласованности мероприятия, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Сотрудники полиции неоднократно объявляли в громкоговорители, что акция незаконна, призывая разойтись. В ответ участники несогласованной акции начали скандировать лозунги и отказываться покидать сквер у здания избиркома. После этого, по словам корреспондента РИА Новости, полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии задержали несколько человек, включая Яшина.

Сам Яшин на своей странице в Facebook также сообщил, что вместе с ним задержаны несколько других кандидатов в Мосгордуму. "Я в автозаке; здесь человек двадцать, в том числе кандидаты в депутаты Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина", - написал он.

Возле здания Мосгоризбиркома на данный момент находятся порядка ста сотрудников полиции, Росгвардии, журналистов и митингующих. Правоохранителям позже удалось вытеснить толпу на Никитский переулок.

Ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму в соцсетях распространили информацию о проведении 14 июля в Новопушкинском сквере в Москве встречи с избирателями "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди кандидатов - Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин. При проверке подписей Гудкова, Митрохина, Соболь и Яшина было выявлено свыше 10% бракованных подписей, что означает снятие кандидатур с выборов. ранее они заявили, что будут оспаривать результаты проверки.