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РИА Новости

Полиция задержала Яшина на акции у Мосгоризбиркома

Вчера, 20:38
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковИлья Яшин на незаконной акции в субботу возле здания Мосгоризбиркома. 14 июля 2019
Илья Яшин на незаконной акции в субботу возле здания Мосгоризбиркома. 14 июля 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Илья Яшин на незаконной акции в субботу возле здания Мосгоризбиркома. 14 июля 2019
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали несколько человек, в том числе оппозиционера и кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, на незаконной акции в субботу возле здания Мосгоризбиркома в центре столицы после неоднократных предупреждений о несогласованности мероприятия, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Сотрудники полиции неоднократно объявляли в громкоговорители, что акция незаконна, призывая разойтись. В ответ участники несогласованной акции начали скандировать лозунги и отказываться покидать сквер у здания избиркома. После этого, по словам корреспондента РИА Новости, полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии задержали несколько человек, включая Яшина.
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Вчера, 20:12
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Сам Яшин на своей странице в Facebook также сообщил, что вместе с ним задержаны несколько других кандидатов в Мосгордуму. "Я в автозаке; здесь человек двадцать, в том числе кандидаты в депутаты Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина", - написал он.
Возле здания Мосгоризбиркома на данный момент находятся порядка ста сотрудников полиции, Росгвардии, журналистов и митингующих. Правоохранителям позже удалось вытеснить толпу на Никитский переулок.
Ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму в соцсетях распространили информацию о проведении 14 июля в Новопушкинском сквере в Москве встречи с избирателями "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди кандидатов - Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин. При проверке подписей Гудкова, Митрохина, Соболь и Яшина было выявлено свыше 10% бракованных подписей, что означает снятие кандидатур с выборов. ранее они заявили, что будут оспаривать результаты проверки.
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Столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции ранее сообщил РИА Новости, что организаторы мероприятия 14 июля не уведомляли власти о проведении такой встречи, что является нарушением закона о митингах. Об ответственности за призывы и участие в такой акции предупредила и прокуратура.
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МосгоризбиркомИлья ЯшинМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Гуманная у нас полиция. Можно было и пораньше их загрузить, зачем до вечера ждали.
14 июля, 21:37
Александр Морозов
124220481
Законы устанавливает народ, а не полиция! Полиция должна законы лишь исполнять! Не забывайтесь, господа!
14 июля, 21:08
Господин Гражданин
111732375
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