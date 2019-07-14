В Волгоградской области загорелся автобус с пассажирами

ВОЛГОГРАД, 14 июл - РИА Новости. Автобус с пассажирами загорелся на трассе в Волгоградской области, при возгорании никто не пострадал, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, в 18.15 по местному времени (17.15 мск) на трассе Москва-Волгоград задымился автобус рядом с постом ГИБДД.

"Произошло задымление автобуса сообщением поселок Кузьмичи - Волгоград, потом произошло возгорание. Пострадавших нет, пассажиры успели выйти", - рассказали РИА Новости в полиции.