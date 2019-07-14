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РИА Новости

Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории Турции

Вчера, 20:00
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© REUTERS / Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал договор о поставках Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400 самым важным в истории страны.

"Потому что это не только логика рынка. Это партнерство, это процесс перехода на совместное производство. И после этого процесса речь может идти о С-500, опять же с Россией. Мы не думаем только о сегодняшнем дне, мы должны думать далеко на будущее", — заявил глава государства в эфире телеканала Haberturk.

При этом турецкий лидер отметил, что с помощью С-400 Анкара не готовится к военным действиям, а только старается обеспечить национальную безопасность.
Зенитные ракетные комплексы C-400
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Немецкий политолог назвал поставку С-400 Турции триумфом Путина
Эрдоган добавил, что НАТО должна быть счастлива приобретению Турцией российских ракетных комплексов, поскольку член альянса и сама организация станет сильнее.
"Если у НАТO есть три-пять самых сильных стран-членов, то одна из них — Турция. А в нашем регионе Турция — и вовсе самая мощная опора НАТО. Она также одна из двух-трех стран после США, которые аккуратно платят взносы", — отметил президент.
Кроме того, турецкий лидер заявил, что направил в Россию сто специалистов для обучения работе на российских ЗРК. Он допустил, что в будущем эта цифра может возрасти в десять раз.
Ранее в Турцию доставили первую партию компонтентов С-400. Эрдоган отметил, что поставки зенитно-ракетных комплексов завершат к апрелю 2020 года.
Кадры поставки партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
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Поставки российских С-400

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит.
Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.
В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.
Как заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной.
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С-400 «Триумф»ТурцияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Зачем России, по словам Эрдогана, делать альянс НАТО сильным?
14 июля, 20:13
VVitaliyTitov125
2310308
Как известно, заветной мечтой и стратегической целью Эрдогана является воссоздание Османской империи. Вооружая Турцию современной военной техникой, Россия в стратегическом плане закладывает себе же большую головную боль, мягко говоря.
14 июля, 20:41
Владимир Белогорский
19310011
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