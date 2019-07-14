Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории Турции

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал договор о поставках Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400 самым важным в истории страны.
"Потому что это не только логика рынка. Это партнерство, это процесс перехода на совместное производство. И после этого процесса речь может идти о С-500, опять же с Россией. Мы не думаем только о сегодняшнем дне, мы должны думать далеко на будущее", — заявил глава государства в эфире телеканала Haberturk.
При этом турецкий лидер отметил, что с помощью С-400 Анкара не готовится к военным действиям, а только старается обеспечить национальную безопасность.
Эрдоган добавил, что НАТО должна быть счастлива приобретению Турцией российских ракетных комплексов, поскольку член альянса и сама организация станет сильнее.
"Если у НАТO есть три-пять самых сильных стран-членов, то одна из них — Турция. А в нашем регионе Турция — и вовсе самая мощная опора НАТО. Она также одна из двух-трех стран после США, которые аккуратно платят взносы", — отметил президент.
Кроме того, турецкий лидер заявил, что направил в Россию сто специалистов для обучения работе на российских ЗРК. Он допустил, что в будущем эта цифра может возрасти в десять раз.
Ранее в Турцию доставили первую партию компонтентов С-400. Эрдоган отметил, что поставки зенитно-ракетных комплексов завершат к апрелю 2020 года.
Поставки российских С-400
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит.
Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.
В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.
Как заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной.