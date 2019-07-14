Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории Турции

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал договор о поставках Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400 самым важным в истории страны.

"Потому что это не только логика рынка. Это партнерство, это процесс перехода на совместное производство. И после этого процесса речь может идти о С-500, опять же с Россией. Мы не думаем только о сегодняшнем дне, мы должны думать далеко на будущее", — заявил глава государства в эфире телеканала Haberturk.

При этом турецкий лидер отметил, что с помощью С-400 Анкара не готовится к военным действиям, а только старается обеспечить национальную безопасность.

Эрдоган добавил, что НАТО должна быть счастлива приобретению Турцией российских ракетных комплексов, поскольку член альянса и сама организация станет сильнее.

"Если у НАТO есть три-пять самых сильных стран-членов, то одна из них — Турция. А в нашем регионе Турция — и вовсе самая мощная опора НАТО. Она также одна из двух-трех стран после США, которые аккуратно платят взносы", — отметил президент.

Кроме того, турецкий лидер заявил, что направил в Россию сто специалистов для обучения работе на российских ЗРК. Он допустил, что в будущем эта цифра может возрасти в десять раз.

Ранее в Турцию доставили первую партию компонтентов С-400. Эрдоган отметил, что поставки зенитно-ракетных комплексов завершат к апрелю 2020 года.

Поставки российских С-400

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит.

Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.

В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.