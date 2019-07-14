В Госдуме прокомментировали возможные санкции США против Турции из-за С-400

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Планы США по введению возможных санкций в отношении Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 это свидетельство "нездоровой конкуренции", считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
США планируют объявить введение санкций против Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 в конце следующей недели, сообщил ранее агентству Блумберг источник.
"США действуют вне каких-либо взаимоуважающих договорённостей различных государств, а действуют, исходя из нездоровой конкуренции в рамках военно- технического сотрудничества", - сказал РИА Новости Швыткин.
По мнению парламентария, это ещё раз подчеркивает также попытку США принудить другие государства играть по их правилам.
Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Турция отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
30 августа 2012, 10:00Зенитная ракетная система С-400: российский "Триумф"Российская зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400 "Триумф" была принята на вооружение 28 апреля 2007 года. Комплекс предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения и, по словам экспертов, не имеет аналогов в мире.