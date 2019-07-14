В Госдуме прокомментировали возможные санкции США против Турции из-за С-400

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Планы США по введению возможных санкций в отношении Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 это свидетельство "нездоровой конкуренции", считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

США планируют объявить введение санкций против Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 в конце следующей недели, сообщил ранее агентству Блумберг источник.

"США действуют вне каких-либо взаимоуважающих договорённостей различных государств, а действуют, исходя из нездоровой конкуренции в рамках военно- технического сотрудничества", - сказал РИА Новости Швыткин.

По мнению парламентария, это ещё раз подчеркивает также попытку США принудить другие государства играть по их правилам.