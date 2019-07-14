Турецкий повар отправил Путину пирог в благодарность за поставки С-400

Пирог сделали со шпинатной начинкой и отправили в Москву самолетом. "С-400 – это крайне важно для нашей защиты. Вот почему мы решили отправить берек российскому лидеру, чтобы выразить нашу благодарность", - сказал шеф-повар. Хасан Аджар добавил, что его берек будет пригоден в пищу в течение 10 дней. Он также пригласил российского президента в свой ресторан, чтобы Путин мог попробовать выпечку на месте.