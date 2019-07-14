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РИА Новости

Турецкий повар отправил Путину пирог в благодарность за поставки С-400

Вчера, 19:37
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Турецкий шеф-повар Хасан Аджар приготовил для президента России Владимира Путина традиционную выпечку берек в благодарность за поставки российских ЗРК С-400 в Турцию.
Пирог сделали со шпинатной начинкой и отправили в Москву самолетом. "С-400 – это крайне важно для нашей защиты. Вот почему мы решили отправить берек российскому лидеру, чтобы выразить нашу благодарность", - сказал шеф-повар. Хасан Аджар добавил, что его берек будет пригоден в пищу в течение 10 дней. Он также пригласил российского президента в свой ресторан, чтобы Путин мог попробовать выпечку на месте.
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С-400 «Триумф»Владимир ПутинТурцияВидеоВ мире
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