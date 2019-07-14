Саратовский аэропорт приостановил работу после инцидента с Як-42

САРАТОВ, 14 июл – РИА Новости. Аэропорт Саратова после ЧП с пассажирским Як-42, выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы, временно приостановил приём и отправку самолётов, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

"Да", - сказала собеседница агентства в ответ на вопрос, приостановлена ли отправка и приём воздушных судов после инцидента с Як-42.

Как информирует онлайн-табло на сайте аэропорта Саратова, "Аэрофлот" отменил рейсы СУ-1379 и СУ-1363 Саратов – Москва, вылет которых планировался в 19.00 и 20.20 (18.00 и 19.20 мск) соответственно. Кроме того, рейс "Аэрофлота" СУ-1358 Шереметьево – Саратов и обратный рейс СУ-1359 задерживаются, также задержаны рейс авиакомпании S7 С7-205 Домодедово – Саратов и обратный рейс С7-206.