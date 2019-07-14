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РИА Новости

Турция направила в Россию сотню специалистов для обучения работе на С-400

Вчера, 18:58
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© REUTERS / Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Сто турецких специалистов направлены в Россию для обучения работе на зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) С-400, в будущем их число может возрасти десятикратно, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Военное ведомство Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ.
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"Те сто человек, которых мы отправили в Россию учиться (использовать ЗРК С-400 – ред.), сами смогут потом обучать, поэтому, вернувшись, они будут готовить специалистов. Эта цифра недостаточна, и может, сто будет умножено еще на десять. И вместе с теми, кто получит эти навыки, мы вместе пойдем к нашему будущему еще более уверенными шагами", - сказал Эрдоган руководителям турецких СМИ. Его слова приводит телеканал Haberturk.
Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Турция отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
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С-400 «Триумф»ТурцияРоссияБезопасностьВ мире
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