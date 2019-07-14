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РИА Новости

В Бурятии более 180 человек эвакуировали из санатория из-за горящего леса

Вчера, 18:57
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Свыше 180 человек, в том числе 129 детей, эвакуировали из санаторно-оздоровительного лагеря в Бурятии из-за горящего вблизи лесного массива, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На расстоянии одного километра от поселка Сотниково Иволгинского района происходит горение леса. В превентивных целях из санаторно-оздоровительного лагеря "Здоровье" эвакуированы 129 детей и 52 сотрудника персонала", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, эвакуированные в настоящее время находятся в Сотниковской средней школе. Пострадавших нет.
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