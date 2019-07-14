ГД контролирует ситуацию с девушкой, которую якобы насильно увезли в Чечню

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что она и ее коллеги, представляющие в Думе Чечню, держат на контроле ситуацию с девушкой, которую якобы насильно увезли из Москвы в Чечню для замужества.

Ранее в СМИ появилась информация, что 20-летнюю девушку из Москвы насильно увезли в Чечню ее родители, чтобы выдать замуж.

"Этот вопрос на контроле и у меня, и у моих коллег-депутатов из Чечни", - сообщила Пушкина РИА Новости.