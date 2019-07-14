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2019-07-14T18:51Z
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РИА Новости

ГД контролирует ситуацию с девушкой, которую якобы насильно увезли в Чечню

Вчера, 18:51
19910
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что она и ее коллеги, представляющие в Думе Чечню, держат на контроле ситуацию с девушкой, которую якобы насильно увезли из Москвы в Чечню для замужества.
Ранее в СМИ появилась информация, что 20-летнюю девушку из Москвы насильно увезли в Чечню ее родители, чтобы выдать замуж.
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"Этот вопрос на контроле и у меня, и у моих коллег-депутатов из Чечни", - сообщила Пушкина РИА Новости.
Ссылаясь на своих чеченских коллег, Пушкина отметила, что в республике по распоряжению главы Чечни Рамзана Кадырова действует специальный совет для работы с "такими же деликатными вопросами и одновременно драматичными ситуациями". Она добавила, что совет возглавляет муфтий.
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Госдума РФМоскваЧечняРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
я так полагаю Вы не чеченка, не имеете представления о чеченской культуре, силы "слова" родителей... Россия многоконфессиональная и мультикультурная страна... всех под одну гребенку не расчешешь, потому и сказано в новости, что вопрос не однозначный..
14 июля, 19:45
Andrey Cos
5000227
Не понятно что деликатного в насилии над личностью.
14 июля, 19:22
Olga Volodina
2910200
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