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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии шесть человек погибли в результате обстрела боевиков

Вчера, 18:49
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМестные жители на одной из улиц в Алеппо
Местные жители на одной из улиц в Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Местные жители на одной из улиц в Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Шесть человек погибли, восемь получили ранения в результате ракетного обстрела боевиками двух районов города Алеппо в Сирии, передает сирийское национальное агентство САНА.
"Шесть мирных жителей погибли, восемь получили ранения в результате нападения террористов, подвергнувших ракетному обстрелу районы Халяб аль-Джадид и Миньян в Алеппо", - говорится в сообщении.
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*Запрещенная в России террористическая организация
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