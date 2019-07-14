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РИА Новости

В Саратове проводят проверку после ЧП с пассажирским самолетом

Вчера, 18:26
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саратова, сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
По данным СК, в воскресенье вечером пассажирский самолет сообщением Сургут-Саратов выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Саратова. На борту находилось 110 пассажиров и восемь членов экипажа, пострадавших нет.
"Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту выката самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саратова", - говорится в сообщении.
Следователи выехали на место происшествия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
В пресс-службе аэропорта Саратова уточнили РИА Новости, что Як-42 действительно выкатился за пределы ВПП не во время взлета, а при посадке в Саратове. Ранее в пресс-службе аэропорта сообщали, что ЧП произошло при взлете. По словам представителя экстренных служб региона, на борту самолета находились 115 человек, в том числе 112 пассажиров, судно не повреждено.
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