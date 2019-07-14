Эксперты предположили, с чем связан сбой в Galileo

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo могла выйти из строя из-за ошибки, заложенной в программное обеспечение спутников из наземного комплекса управления, полагает главный редактор журнала "Вестник ГЛОНАСС" Константин Крейденко.

"Похожая ситуация могла сложиться из-за неверного программирования космических аппаратов во время сеанса связи, то есть неполадки связаны, скорее всего, с наземным комплексом управления", - сказал он.

Эксперт отметил, что при создании системы Galileo в нее был заложен режим работы без связи с наземными пунктами управления в течение 60 суток. Поэтому, полагает специалист, со спутников можно продолжать получать навигационные данные, но на свой страх и риск, без гарантии точности.

В то же время Крейденко предложил дождаться официального комментария европейской стороны, прежде чем делать выводы о причинах произошедшей ситуации.

Мнения о том, что причиной сбоя стала программная ошибка, также придерживается член-корреспондент российской академии космонавтики им. Циолковского Андрей Ионин. Он напомнил, что ошибка в заложенных на спутники данных была причиной кратковременного выхода из строя системы ГЛОНАСС несколько лет назад. Кроме того, эксперт отметил, что таких неполадок в условиях "цифровой экономики" будет становиться все больше, поскольку все больше систем становится зависимыми от программного обеспечения.

"Это напоминает ситуации с самолетами компании Boeing. Столкновение разных культур - инженерной и программистской. Инженерные решения могут не меняться годами, а программы требуют регулярного обновления. Это кризис "цифровой экономики", когда от качества софта начинают зависеть такие сложные системы, как Galileo или самолеты Boeing", - сказал Ионин.