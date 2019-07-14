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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ рассказали о сходстве главы Черногории и Порошенко в вопросе церкви

Вчера, 18:15
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкХрам Святого Саввы в Белграде
Храм Святого Саввы в Белграде
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент Черногории Мило Джуканович пытается повторить антицерковную политику бывшего украинского президента Петра Порошенко по созданию "автокефальной церкви", заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Архиерей напомнил, что Джуканович также выступил инициатором законопроекта, по которому всю церковную собственность, построенную до 1918 года, необходимо национализировать.
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"Цель этой национализации в том, чтобы отнять имущество у канонической Черногорской церкви, которая является частью Сербского Патриархата, и передать его раскольничьей структуре, которая именует себя "Черногорской православной церковью", — заявил он.

Митрополит Иларион добавил, что раскольников "возглавляет лжемитрополит, там есть лжесвященники, и государство эту структуру, очень маргинальную, поддерживает".
Он отметил, что если поддержка продолжится, то "черногорский раскол может начать раздуваться так же, как в свое время раздулся украинский".
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Архиерей заявил, что РПЦ считает своим долгом выступить в защиту Сербской православной церкви (СПЦ).
"Мы сами прошли на Украине через этот опыт, мы знаем, к чему приводят подобного рода действия, и возвышаем свой голос в защиту наших сербских братьев, которые хотят сохранить каноническую Черногорскую церковь в составе Сербской православной церкви", — отметил он.
Ранее Священный Синод Русской православной церкви призвал руководство Черногории прекратить дискриминацию и подрыв единства Сербской православной церкви, так как это "усиливает давление на каноническое духовенство и верующих".

Ситуация вокруг СПЦ

Власти Черногории во главе с президентом Мило Джукановичем находятся в острых разногласиях с СПЦ и лично митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием, а также стараются снизить роль сербско-православного элемента национальной идеологии.
В апреле митрополит Амфилохий (Радович) сообщил, что СПЦ, ее духовенство и прихожане терпят притеснения от властей республики. Президент Джуканович заявил в декабре 2018 года, что руководство республики будет добиваться независимости "автокефальной Черногорской церкви" от Сербской православной церкви.
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27 сентября 2018, 08:00Религия и мировоззрение
"Вашингтон давит". Где еще возможен "церковный майдан"
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Религия и мировоззрениеМило ДжукановичПетр ПорошенкоРусская православная церковьЧерногорияУкраинаВ мире
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