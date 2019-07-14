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РИА Новости

В ОП назвали незаконный митинг в Москве попыткой переложить вину на власти

Вчера, 18:08
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты России по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев назвал несанкционированный митинг в центре Москвы попыткой незарегистрированных кандидатов переложить на власть вину за невыполнение требований закона о выборах.
Ранее столичный главк МВД сообщал, что в несанкционированной акции в центре Москвы в воскресенье участвуют около тысячи человек. Полиция просит их разойтись.
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"Сегодняшняя акция, ровно как и другие акции тех людей, которые не зарегистрированы, которые не выполнили требование закона на выборах, но пытаются это как-то объяснить своему потенциальному электорату, носит достаточно стандартный характер. Они (незарегистрированные кандидаты – ред.) пытаются так или иначе оправдаться и вину с себя переложить на власти. Сказать, что подписи были собраны хорошо, дескать, в этом виноваты власти. Вот единственная причина этих мероприятий", - сказал Григорьев РИА Новости.
Он добавил, что общественности были представлены "бесспорные данные" несоответствия критериям закона собранных незарегистрированными кандидатами подписей. Акция, по словам Григорьева, не принесет особых результатов.
"Путем проведения митингов вряд ли им (организаторам – ред.) удастся добиться того результата, который они хотят получить, то есть быть зарегистрированными. На мой взгляд, здесь скорее нужно использовать какие-то стандартные механизмы, а именно, видимо, подавать в суд, а кроме того - нужно было лучше собирать подписи. Так, чтобы это не вызывало ни у кого никаких вопросов" - добавил член ОП РФ.
Ранее ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму в соцсетях распространили информацию о проведении 14 июля в Новопушкинском сквере в Москве встречи с избирателями "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди кандидатов - Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин. При проверке подписей Гудкова, Митрохина, Соболь и Яшина было выявлено свыше 10% бракованных подписей, что означает снятие кандидатур с выборов. Они заявили, что будут оспаривать результаты проверки.
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В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции РИА Новости сказали, что организаторы мероприятия 14 июля не уведомляли власти о проведении встречи, что является нарушением закона о митингах. Об ответственности за призывы и участие в такой акции предупредила и прокуратура.
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Московская городская думаМоскваРоссияПроисшествияПолитика
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