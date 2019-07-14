В Швеции девять человек погибли при крушении одномоторного самолета

СТОКГОЛЬМ, 14 июл — РИА Новости. В Швеции разбился одномоторный самолет GA8 Airvan, жертвами аварии стали девять человек, сообщается на официальном сайте региона Вестерботтен.

"Все люди погибли, их родственники извещены", — уточняется в релизе.

Инцидент произошел на острове Стурсандсшэр. Как передает Sveriges Radio, самолет покинул аэропорт Умео в 13:33 по местному времени (14:33 мск). Сигнал тревоги поступил в 14:12 (15:12 мск).

На видео, оказавшемся в распоряжении издания Aftonbladet, можно рассмотреть, как GA8 уходит в вертикальный штопор и падает носом вниз.