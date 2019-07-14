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РИА Новости

В Индонезии потерпел крушение туристический вертолет

Вчера, 17:30
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Туристический вертолет потерпел крушение в воскресенье на индонезийском острове Ломбок, четыре человека получили ранения, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на полицию.
Сообщается, что инцидент произошел около 14.00 по местному времени (10.00 мск) недалеко от международного аэропорта острова Ломбок. Вертолет, принадлежащий балийской компании PT Carpediem Air, возвращался с экскурсии в городе Лабуан Баджо и потерпел крушение во время приземления.
11 июля, 13:53
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По данным газеты, среди пострадавших - пилот вертолета и три туриста из Великобритании, Германии и Чили.
Министерство транспорта Индонезии сообщило о начале расследования инцидента.
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