В Индонезии потерпел крушение туристический вертолет

Сообщается, что инцидент произошел около 14.00 по местному времени (10.00 мск) недалеко от международного аэропорта острова Ломбок. Вертолет, принадлежащий балийской компании PT Carpediem Air, возвращался с экскурсии в городе Лабуан Баджо и потерпел крушение во время приземления.