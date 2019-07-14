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РИА Новости

На Украине завели дело из-за наезда машины на группу детей

Вчера, 17:19
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КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. Полиция Николаевской области Украины возбудила уголовное дело из-за наезда на группу детей-велосипедистов, сообщает областная полиция.
Автомобиль ВАЗ врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов на трассе Николаев-Снигиревка. Спортсмены ехали по трассе со стороны Снигиревки в направлении Николаева. В районе поворота на село Красное водитель ехавшей следом "Лады" начал обгонять велосипедистов, не заметив ехавший навстречу КамАЗ. Увидев грузовик, водитель легковушки резко вернулся в свою полосу и врезался в группу велосипедистов. После столкновения машина слетела в кювет. Пострадали шесть детей. Скорая помощь доставила их в областную детскую больницу Николаева. Пострадавшие - преимущественно девочки от 14 до 17 лет. В машине никто не пострадал.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"Сведения о ДТП внесены в единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.
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Николаевская областьУкраинаВ мире
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