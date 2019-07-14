На Украине завели дело из-за наезда машины на группу детей

КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. Полиция Николаевской области Украины возбудила уголовное дело из-за наезда на группу детей-велосипедистов, сообщает областная полиция.
Автомобиль ВАЗ врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов на трассе Николаев-Снигиревка. Спортсмены ехали по трассе со стороны Снигиревки в направлении Николаева. В районе поворота на село Красное водитель ехавшей следом "Лады" начал обгонять велосипедистов, не заметив ехавший навстречу КамАЗ. Увидев грузовик, водитель легковушки резко вернулся в свою полосу и врезался в группу велосипедистов. После столкновения машина слетела в кювет. Пострадали шесть детей. Скорая помощь доставила их в областную детскую больницу Николаева. Пострадавшие - преимущественно девочки от 14 до 17 лет. В машине никто не пострадал.
"Сведения о ДТП внесены в единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.