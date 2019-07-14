На Украине завели дело из-за наезда машины на группу детей

Автомобиль ВАЗ врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов на трассе Николаев-Снигиревка. Спортсмены ехали по трассе со стороны Снигиревки в направлении Николаева. В районе поворота на село Красное водитель ехавшей следом "Лады" начал обгонять велосипедистов, не заметив ехавший навстречу КамАЗ. Увидев грузовик, водитель легковушки резко вернулся в свою полосу и врезался в группу велосипедистов. После столкновения машина слетела в кювет. Пострадали шесть детей. Скорая помощь доставила их в областную детскую больницу Николаева. Пострадавшие - преимущественно девочки от 14 до 17 лет. В машине никто не пострадал.