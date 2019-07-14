ЦОДД предупредил о затруднениях из-за закрытия участка красной ветки метро

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Движение в районе закрытых станций Сокольнической линии московского метро может быть затруднено в течение следующей недели, предупреждает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Ранее сообщалось, что южный участок Сокольнической ("красной") линии московского метро от "Проспекта Вернадского" до конечной "Коммунарки" будет закрыт с 13 по 20 июля из-за строительства Большой кольцевой линии.
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"Завтра ожидаются затруднения движения на юго-западе в районе закрытых станций Сокольнической линии... впереди у нас непростая неделя", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
ЦОДД рекомендует не ездить на машине в район перекрытий и пользоваться городским транспортом.