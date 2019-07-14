В Париже протестующие начали поджигать мусор во время стычек с полицией

Полицейский во время протеста после парада в День взятия Бастилии в Париже, Франция. 14 июля 2019

ПАРИЖ, 14 июл - РИА Новости. Погромы и столкновения с полицией продолжаются в Париже после парада в честь Дня взятия Бастилии, протестующий начали жечь урны и мусор, из-за чего на месте стычек стоит едкий дым, передает с места событий корреспондент РИА Новости с места событий.

Одну из главных парижских улиц - Елисейские поля - затянул дым от нескольких возгораний. Протестующие подожгли урны вдоль проспекта, а также вытащили на середину проезжей части большой мусорный контейнер, и тоже подожгли его. В результате пожара к дыму от дымовых шашек и запаху слезоточивого газа добавился едкий от горящего пластика чёрный дым.

Для тушения пожара прибыла пожарная команда, справившаяся с возгоранием за считанные минуты.

Столкновения с полицией на Елисейских полях не утихают, вспыхивая с новой силой то на одном, то на другом отрезке. Полиция догоняет хулиганов и на улицах, отходящих от проспекта, награждая щедрыми порциями слезоточивого газа всех, а тех, кто не успел убежать, - ещё и ударами резиновых дубинок.

Машины и автобусы не могут проехать по Елисейским полям, поскольку протестующие свалили на проезжую часть металлические ограждения. Городские службы приезжают, чтобы разобрать баррикады и увезти решетки, в разборе участвуют и спецназовцы, однако баррикады возникают снова и снова.