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2019-07-14T16:52Z
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РИА Новости

В Гонконге полиция разберется с ненадлежащим обращением с журналистами

Вчера, 16:52
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ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. Полиция Гонконга намерена разобраться с ненадлежащим обращением с журналистами со стороны сотрудников правоохранительных органов во время освещения ими протестов и других потенциально опасных событий, говорится в заявлении полицейского управления Гонконга.
Более 1,5 тысячи журналистов в Гонконге вышли в воскресенье на марш, требуя от властей обеспечить свободу прессы и защиту представителей СМИ от сотрудников полиции во время протестов. Вышедшие на протест утверждают, что полицейские их оскорбляли, толкали, оттесняли, порой даже били дубинками, когда они освещали недавние массовые протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции.
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"Полиция всегда уважала свободу прессы и право на освещение событий. Полиция поддерживает связь со СМИ, чтобы обе стороны могли понимать особенности работы друг друга, в этом не будет никаких изменений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в полиции также есть специальные курсы, программа которых нацелена на то, чтобы позволить сотрудникам правоохранительных органов лучше понимать работу журналистов.
"Что касается случаев, когда, как утверждается, с сотрудниками СМИ обращались ненадлежащим образом во время их работы, полиция предпримет соответствующие последующие действия", - подчеркнули в полиции.
Согласно заявлению, "такая ситуация беспрецедентна, существуют возможности для улучшения координации работы полиции и СМИ, в будущем полиция улучшит практику взаимодействия со СМИ и соответствующие тренинги для сотрудников полиции".
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"Начиная с июня прошлого года, в Гонконге прошел целый ряд различных общественных мероприятий, несмотря на то, что подавляющая их часть прошла организованно и в мирной обстановке, большая группа радикально настроенных протестующих нападала на полицейские кордоны и сотрудников правоохранительных органов почти сразу после завершения мероприятий. В итоге на месте событий разворачивалась крайне хаотическая и опасная ситуация. Работники средств массовой информации должны заботиться о собственной безопасности и избегать опасности", - добавили в полиции.
Масштабные протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Полиция применила перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда около 2 миллионов человек вышли на протесты.
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Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен, поэтому протесты продолжились.
Согласно данным полиции, в ходе протестов были задержаны более 10 человек, в отношении которых ведется расследование, Кэрри Лэм во вторник вновь подчеркнула, что требования о том, чтобы к задержанным немедленно была применена амнистия, неприемлемы.
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