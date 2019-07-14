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РИА Новости
Культура

Директор сына Талькова рассказал, почему музыканта не пустили в самолет

Вчера, 16:46
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСын певца Игоря Талькова Игорь Тальков-младший
Сын певца Игоря Талькова Игорь Тальков-младший
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сын певца Игоря Талькова Игорь Тальков-младший . Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Музыканта Игоря Талькова-младшего не пустили на борт самолета из-за гитары, хотя его билет включал перевозку даже спортивного инвентаря, сказал РИА Новости директор исполнителя.
Ранее в своем Instagram Тальков-младший пожаловался на то, что не смог попасть на борт самолета авиакомпании Utair.
"У Игоря был билет, насколько я помню, премиум, который включает возможность брать с собой на борт даже спортивное снаряжение. Он приехал заранее, его начали гонять туда-сюда, говорить, что гитару с собой на борт взять нельзя — ее либо в багаж, либо оформлять дополнительно. Когда он все оформил, его уже не пустили на борт, потому что посадка закончилась. В итоге он покупал билет на другой рейс, все-таки успел прилететь и дать концерт. Сейчас он отдыхает", — сказал собеседник агентства.
Комментарием перевозчика в связи с этой ситуацией РИА Новости не располагает.
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