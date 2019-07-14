Директор сына Талькова рассказал, почему музыканта не пустили в самолет

"У Игоря был билет, насколько я помню, премиум, который включает возможность брать с собой на борт даже спортивное снаряжение. Он приехал заранее, его начали гонять туда-сюда, говорить, что гитару с собой на борт взять нельзя — ее либо в багаж, либо оформлять дополнительно. Когда он все оформил, его уже не пустили на борт, потому что посадка закончилась. В итоге он покупал билет на другой рейс, все-таки успел прилететь и дать концерт. Сейчас он отдыхает", — сказал собеседник агентства.