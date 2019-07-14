Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-14T17:56Z
https://ria.ru/20190714/1556504823.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155650/48/1556504877_0:216:3258:2048_1036x0_80_0_0_af14e1b2e14ad0a90f0a715c7dc92f2e.jpg
РИА Новости

В работе европейской навигационной системы "Галилео" произошел сбой

Вчера, 16:45
70244
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМалогабаритные встраиваемые модули GLONASS/GPS/GALILEO/SBAS
Малогабаритные встраиваемые модули GLONASS/GPS/GALILEO/SBAS
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Пользователи европейской навигационной спутниковой системы "Галилео" не могут использовать сигналы с космических аппаратов из-за сбоя, сообщил центр услуг проекта.
Отмечается, что все рабочие спутники перешли в статус "не используются (по целевому назначению)". Как пишет портал insidegnss.com, проблема связана с комплексом точного времени "Галилео", расположенным в Италии.
Макет российского космического аппарата серии Глонасс. Архивное фото
17 мая 2018, 10:02
"Мертвый" спутник системы ГЛОНАСС удалось реанимировать
"До следующего уведомления пользователи испытывают приостановку обслуживания. (Навигационные) сигналы (со спутников) не должны использоваться (для определения местоположения)", — говорится на сайте центра.
"Галилео" — одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем. Кроме нее, схожие услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou. В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, 22 из которых рабочие.
Спутниковую систему разрабатывали и финансировали страны Евросоюза, кроме того, в проекте участвуют Китай, Израиль, Южная Корея и Украина.
Физик-теоретик Альберт Эйнштейн
5 декабря 2018, 14:48
Заблудившиеся спутники "Галилео" проверили теорию относительности
13229552381039
Обсудить 30
Galileo (система навигации)Космос - РИА НаукаРИА Наука
Популярные комментарии
Опять, но уже в Италии видели Петрова и Баширова весело крутящих стрелки часов "Галилео" в обратную сторону.
14 июля, 17:19
АМАлексей Мурашко
33540000
Путин, ну перестань уже, будь ласка :'-(
14 июля, 16:52
Ian Broshchuck
14410004
Рекомендуем
Блогер Instagram и YouTube Эмили Хартридж
Звезда YouTube и Instagram насмерть разбилась на электроскутере
РИА
Новости
В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом
Сотрудница ОАО Российские железные дороги у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Лента
новостей
Полная Луна сфотографирована с МКС астронавтом НАСА Джеффри Уильямсом
Глава НАСА объяснил, почему американцев все еще нет на Луне и Марсе
Судно заходит в бухту Крабовую острова Шикотан
СМИ сообщили об отказе России обсуждать с Японией передачу двух островов
Манта
Опубликовано видео приплывшего за помощью к людям морского дьявола
Депутат парламента Грузии от оппозиционной фракции Альянс патриотов Георгий Ломия
Оппозиционный депутат из Грузии прилетел в Москву
Ракетный комплекс Искандер-М
В НАТО рассказали о "последнем шансе" для России сохранить ДРСМД
Марсоход Curiosity сделал сэлфи на фоне залежей глины
НАСА опубликовало снимок Curiosity, сделанный с орбиты Марса
Предупреждающая табличка на территории зоны отчуждения ЧАЭС
В Чернобыле обнаружили опасный радиоактивный объект
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
Российские рубли
Рубль признали самой недооцененной валютой по индексу бигмака
Зенитные ракетные комплексы C-400
Немецкий политолог назвал поставку С-400 Турции триумфом Путина
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Немецкий экс-министр объяснил, почему "Северный поток — 2" будет достроен
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:36В Ленинградской области поезд насмерть сбил мужчину
10:35Самолет вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла в кабине пилотов
10:31Эксперты назвали причины падения рейтинга партии Зеленского
10:30В Татарстане объявили штормовое предупреждение
10:29СК организовал проверку после жесткой посадки вертолета на Камчатке
10:29Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в приморских лесах
10:29Эксперт назвал создание сейсмического оружия теоретически возможным
10:28Более 61 тысячи человек сделали прививки после паводка в Иркутской области
10:25Избиратели узнают о судимости кандидатов и через 40 лет, заявили в МГИК
10:22В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:17Ученые назвали оптимальный для здорового образа жизни напиток
10:16В ЦЕРН открыли новую частицу
10:15Эксперт рассказал, какие стихийные бедствия угрожают Испании и Китаю
10:14На Камчатке десять человек пострадали при жесткой посадке Ми-8
10:13Мутко посетил пункт долговременного проживания пострадавших в Приангарье
10:12Партия Зеленского опровергла сообщения об участнике ДТП под Полтавой
10:11Основателя "Нового потока" заподозрили в мошенничестве
10:07Президент Казахстана заявил, что земли иностранцам продавать не будут
10:07Журнал "ОК!" стал частью медиахолдинга "ЖАРА"
10:05В Башкирии рассказали о работе перевозчика, чей автобус попал в ДТП
Лента новостейМолния