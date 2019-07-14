Мутко проинспектирует пострадавшие от наводнения районы Иркутской области

ИРКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Мутко в воскресенье вечером прилетит в Иркутскую область для решения проблем районов, пострадавших от сильного наводнения, сообщил в воскресенье на встрече с журналистами губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Вице-премьер РФ, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области прибудет в зону паводка Приангарья для того, чтобы оценить ход работ.

"Сегодня около 18.00 мск прилетает Виталий Мутко. С ним мы около четырех дней будем работать во всех пострадавших территориях", - сказал Левченко.