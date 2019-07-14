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РИА Новости

Мутко проинспектирует пострадавшие от наводнения районы Иркутской области

Вчера, 16:43
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкУстранение последствий подтопления в городе Тулун в Иркутской области
Устранение последствий подтопления в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Устранение последствий подтопления в городе Тулун в Иркутской области. Архивное фото
ИРКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Мутко в воскресенье вечером прилетит в Иркутскую область для решения проблем районов, пострадавших от сильного наводнения, сообщил в воскресенье на встрече с журналистами губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Вице-премьер РФ, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области прибудет в зону паводка Приангарья для того, чтобы оценить ход работ.
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"Сегодня около 18.00 мск прилетает Виталий Мутко. С ним мы около четырех дней будем работать во всех пострадавших территориях", - сказал Левченко.
Наводнение в конце июня затронуло восемь районов Иркутской области. Во всех в настоящее время действует режим ЧС. От паводка пострадали 107 населенных пунктов, 10,8 тысяч домов, в которых проживают 38 тысяч человек. В настоящий момент во всех населенных пунктах в зоне паводка восстановлено электро- и водоснабжение.
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Паводок в Иркутской областиВиталий МуткоИркутская областьИркутскПроисшествия
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