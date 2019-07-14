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РИА Новости

Банк "ФК Открытие" попросил суд арестовать имущество бывшего руководства

Вчера, 16:38
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОфис банка "Открытие" в Москве
Офис банка Открытие в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Офис банка "Открытие" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Банк "ФК Открытие" подал в арбитражный суд Москвы заявление, в котором просит принять обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков в деле о взыскании более 289,5 миллиарда рублей с бывших топ-менеджеров, а также бывшего основного акционера АО "Открытие холдинг".
Как следует из опубликованного определения суда, заявление поступило в суд одновременно с иском еще 2 июля, но известно о нем стало только сейчас. Ответчиками в нем указаны экс-глава банка Евгений Данкевич, экс-президент банка Рубен Аганбегян, основатель "Открытия" Вадим Беляев, бывшие члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев и "Открытие холдинг".
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"В суд поступило заявление истца о принятии мер по обеспечению иска в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее, а также принадлежавшее ранее на праве собственности Данкевичу Е.Л., Будник Е.В., Жужлеву Г.Е., Беляеву В.С., Аганбегяну Р.А., а также на денежные средства, находящиеся в банках на счетах (вкладах), открытых на имя Данкевича Е.Л., Будник Е.В., Жужлева Г.Е., Беляева В.С., Аганбегяна Р.А.", - говорится в определении суда. Суд решил рассмотреть заявление об обеспечении иска в судебном заседании 19 июля.
Кроме того, суд принял к производству и сам иск, поданный Банком России от лица "Открытия". Предварительные слушания по делу назначены на 9 августа.
Ранее суд оставлял иск без движения, поскольку истец не приложил доказательства уплаты госпошлины в полном объеме с учетом количества и характера заявленных требований.
Зампред ЦБ Василий Поздышев 4 июля сообщил, что Банк России будет ходатайствовать об аресте ряда активов бывших собственников банка "Открытие" в рамках судебного иска против них. По его словам, ЦБ вынужден идти судебным путем, так как взыскать эти средства вне суда "нет возможности". В случае наличия активов за рубежом эти иски составлены так, чтобы можно было перенести их на другие юрисдикции, добавил Поздышев. Он также отметил, что "диалог в рамках добровольного возвращения активов пришел к своему концу".
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"ФК "Открытие" стал первым крупным банком, который попал под санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), - это произошло в конце августа 2017 года. Глава банка Михаил Задорнов в интервью РИА Новости в начале июня сообщил, что пакет в 15-20% акций банка готовится к продаже в 2021 году, идет работа с инвестбанками и потенциальными инвесторами. Позднее Задорнов уточнял, что банк рассчитывает продать от 15 до 25% акций на рынке в середине 2021 года.
ЦБ РФ 2 июля принял решение завершить санацию банка "ФК Открытие". Регулятор пояснил, что сейчас банк соблюдает все установленные обязательные требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности, что позволяет ему выйти на общий режим надзора.
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Открытие (банк)МоскваПроисшествия
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