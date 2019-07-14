Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-14T16:34Z
https://ria.ru/20190714/1556504699.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Алжире задержали пять боевиков, планировавших теракты

Вчера, 16:34
320
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Алжирские военные и сотрудники жандармерии задержали в провинции Батна на северо-востоке страны пятерых боевиков, планировавших теракты против демонстрантов, говорится в заявлении министерства обороны страны.
Как отмечается в заявлении, отряды национальной народной армии в координации с национальной жандармерией задержали в рамках борьбы с терроризмом пятерых боевиков. Сообщается, что в результате расследования было выяснено, что задержанные планировали нападения на мирных демонстрантов в разных частях Алжира с использованием взрывных устройств.
Вид на город Алжир
16 июня, 13:18
Экс-министры финансов и связи Алжира предстали перед судом
Экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика 2 апреля после массовых протестов в стране против его выдвижения на пятый срок досрочно покинул свой пост. Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Он издал указ о проведении новых президентских выборов 4 июля. Однако алжирская оппозиция выступила против проведения выборов, пока у власти находятся представители "старого режима". В то же время на проведении выборов настаивала алжирская армия. Из-за бойкота со стороны потенциальных кандидатов голосование было перенесено на неопределенный срок.
В последние недели в Алжире прошли аресты крупнейших бизнесменов и бывших политиков, которых обвиняют в коррупции. При этом народное недовольство не утихает, демонстранты требуют от армии прекратить вмешиваться в политику и настаивают на переходном периоде.
Болельщики сборной Алжира празднуют выход команды в полуфинал Кубка африканских наций
12 июля, 02:01
Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
200000
Обсудить 0
Алжир (республика)В мире
Рекомендуем
В Афганистане пять полицейских погибли в результате взрыва
РИА
Новости
Местные жители на одной из улиц в Алеппо
В Сирии шесть человек погибли в результате обстрела боевиков
В Индонезии перевернулась лодка с 15 пассажирами на борту
Китай проведет военные учения возле Тайваня
Лента
новостей
Хомс, Сирия
СМИ: в Сирии боевики вывели из строя газопровод в провинции Хомс
Полиция у здания Законодательного собрания во время протеста в Гонконге. 2 июля 2019
В Гонконге одиннадцать полицейских пострадали во время акций протеста
В Сирии боевики обстреляли населенный пункт в Латакии
СМИ: в Индии более 2,6 миллиона человек оказались в зоне затопления
Вертолет Ми-2
В Сумской области упал вертолет Ми-2
В Гонконге полиция разберется с ненадлежащим обращением с журналистами
В Швеции девять человек погибли при крушении одномоторного самолета
В Индонезии потерпел крушение туристический вертолет
Виктор Медведчук
Медведчук рассказал, как внешнее управление США влияет на политику Киева
Манта
Опубликовано видео приплывшего за помощью к людям морского дьявола
У берегов Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,5
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:36В Ленинградской области поезд насмерть сбил мужчину
10:35Самолет вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла в кабине пилотов
10:31Эксперты назвали причины падения рейтинга партии Зеленского
10:30В Татарстане объявили штормовое предупреждение
10:29СК организовал проверку после жесткой посадки вертолета на Камчатке
10:29Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в приморских лесах
10:29Эксперт назвал создание сейсмического оружия теоретически возможным
10:28Более 61 тысячи человек сделали прививки после паводка в Иркутской области
10:25Избиратели узнают о судимости кандидатов и через 40 лет, заявили в МГИК
10:22В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:17Ученые назвали оптимальный для здорового образа жизни напиток
10:16В ЦЕРН открыли новую частицу
10:15Эксперт рассказал, какие стихийные бедствия угрожают Испании и Китаю
10:14На Камчатке десять человек пострадали при жесткой посадке Ми-8
10:13Мутко посетил пункт долговременного проживания пострадавших в Приангарье
10:12Партия Зеленского опровергла сообщения об участнике ДТП под Полтавой
10:11Основателя "Нового потока" заподозрили в мошенничестве
10:07Президент Казахстана заявил, что земли иностранцам продавать не будут
10:07Журнал "ОК!" стал частью медиахолдинга "ЖАРА"
10:05В Башкирии рассказали о работе перевозчика, чей автобус попал в ДТП
Лента новостейМолния