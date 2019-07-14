В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Около тысячи человек принимают участие в незаконном митинге в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

"В несогласованном властями Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан", — сказал сотрудник пресс-службы в воскресенье.

Ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму в соцсетях распространили информацию о проведении 14 июля в Новопушкинском сквере в Москве встречи с избирателями "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди кандидатов — Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин. При проверке подписей Гудкова, Митрохина, Соболь и Яшина было выявлено свыше десяти процентов бракованных подписей, что означает снятие кандидатур с выборов. Ранее они заявили, что будут оспаривать результаты проверки.