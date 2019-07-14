В Москве встретили мощи святых Петра и Февронии

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Верующие встретили мощи святых покровителей семьи Петра и Февронии торжественным молебном в Храме Христа Спасителя в Москве.

Митрополит Липецкий и Задонский Арсений возглавил торжественный молебен и "по благословению патриарха" произнес приветственное слово. "У вас есть возможность прикоснуться к этой святыне в первопрестольном граде - Москве. Мы благодарны, что в последние годы уделяется особое внимание этим князьям-чудотворцам. И мы благодарны и общественным, и государственным организациям, которые поддерживают это мероприятие. Мне хотелось бы попросить этих замечательных подвижников, чтоб по их молитвам вашей жизни, в вашей семье все было бы благополучно, чтобы ваша семейная церковь никогда бы не разрушилась", - сказал митрополит Арсений.

"Памятуя о важности сохранения семейных ценностей по благословению патриарха Кирилла, сюда, в Храм Христа Спасителя, перенесены на неделю мощи святых из Мурома. Поклониться этой святыне надо. Мы молимся святым об укреплении нашей семьи, о поддержке брака. Важно, чтобы мы переосмыслили свое отношение к семье, браку - ценности, которую Господь нам дает, соединяя нас друг с другом. Семья - основа общества, нашей жизни", - сказал журналистам глава пресс-службы патриарха Московского и вся Руси священник Александр Волков.

"Мы благодарим власти города Москвы и лично (мэра) Сергея Собянина за ту многолетнюю благотворную работу, которую мы ведем вместе: у нас большой опыт в деле организации принесения святынь", - добавил он.

В свою очередь руководитель департамента межрегиональной политики и межнациональных связей Москвы Виталий Сучков заверил, что все организовано для поклонения мощам святых. "Город готов, в Москве создан штаб по организации доступа к мощам, организовано медицинское обеспечение, организован общественный порядок. Работают более 300 волонтеров. Все, что нужно, чтобы люди спокойно могли прийти и поклониться мощам - все организовано", - сказал он. Также Сучков отметил, что организована отдельная очередь для инвалидов, многодетных и мам с маленькими детьми.

Ранее сообщалось, что с 15 июля 2019 года с 8.00 до 20.00 очередь к мощам святых благоверных князей Петра и Февронии будет формироваться на Пречистенской набережной от Крымского моста. Нужно двигаться по набережной, Соцомоновскому проезду и далее - по улице Волхонка до центрального входа в Храм Христа Спасителя.