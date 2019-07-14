В Москве встретили мощи святых Петра и Февронии

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Верующие встретили мощи святых покровителей семьи Петра и Февронии торжественным молебном в Храме Христа Спасителя в Москве.
Митрополит Липецкий и Задонский Арсений возглавил торжественный молебен и "по благословению патриарха" произнес приветственное слово. "У вас есть возможность прикоснуться к этой святыне в первопрестольном граде - Москве. Мы благодарны, что в последние годы уделяется особое внимание этим князьям-чудотворцам. И мы благодарны и общественным, и государственным организациям, которые поддерживают это мероприятие. Мне хотелось бы попросить этих замечательных подвижников, чтоб по их молитвам вашей жизни, в вашей семье все было бы благополучно, чтобы ваша семейная церковь никогда бы не разрушилась", - сказал митрополит Арсений.
"Памятуя о важности сохранения семейных ценностей по благословению патриарха Кирилла, сюда, в Храм Христа Спасителя, перенесены на неделю мощи святых из Мурома. Поклониться этой святыне надо. Мы молимся святым об укреплении нашей семьи, о поддержке брака. Важно, чтобы мы переосмыслили свое отношение к семье, браку - ценности, которую Господь нам дает, соединяя нас друг с другом. Семья - основа общества, нашей жизни", - сказал журналистам глава пресс-службы патриарха Московского и вся Руси священник Александр Волков.
"Мы благодарим власти города Москвы и лично (мэра) Сергея Собянина за ту многолетнюю благотворную работу, которую мы ведем вместе: у нас большой опыт в деле организации принесения святынь", - добавил он.
В свою очередь руководитель департамента межрегиональной политики и межнациональных связей Москвы Виталий Сучков заверил, что все организовано для поклонения мощам святых. "Город готов, в Москве создан штаб по организации доступа к мощам, организовано медицинское обеспечение, организован общественный порядок. Работают более 300 волонтеров. Все, что нужно, чтобы люди спокойно могли прийти и поклониться мощам - все организовано", - сказал он. Также Сучков отметил, что организована отдельная очередь для инвалидов, многодетных и мам с маленькими детьми.
Ранее сообщалось, что с 15 июля 2019 года с 8.00 до 20.00 очередь к мощам святых благоверных князей Петра и Февронии будет формироваться на Пречистенской набережной от Крымского моста. Нужно двигаться по набережной, Соцомоновскому проезду и далее - по улице Волхонка до центрального входа в Храм Христа Спасителя.
Мощи святых покровителей брака - благоверных князей Петра и Февронии Муромских - доставили 14 июля на неделю из Мурома в Москву для поклонения верующих. Русская православная церковь чтит память муромских святых супругов Петра и Февронии, живших на рубеже XII-XIII веков, 8 июля и 19 сентября. Их брак является образцом христианского супружества, святые издавна почитались на Руси как покровители супружеской жизни. Согласно древнерусской летописи, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Скончались Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. Мощи святых находятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме. С 2008 года в России в день покровителей брака празднуется День семьи, любви и верности.