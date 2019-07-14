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РИА Новости

В Индонезии перевернулась лодка с 15 пассажирами на борту

Вчера, 15:51
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Лодка с 15 людьми на борту перевернулась в провинции Западное Папуа в Индонезии, спасатели извлекли тела двух погибших и ведут поиски 11 человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя спасательной операции.
Лодка покинула портовый город Соронг в пятницу с 15 людьми на борту. "Лодка перевернулась после того, как на неё обрушились волны", - сообщил представитель национального центра по поисково-спасательным операциям Юсуф Латиф.
Латиф добавил, что двух пассажиров удалось спасти.
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