В Москве полиция просит разойтись участников несанкционированной акции

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сотрудники правопорядка обратились к участникам несанкционированной акции в Москве с просьбой разойтись. По заявлению столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, кандидаты в депутаты Мосгордумы собирались в Новопушкинском сквере провести незаконную акцию под видом встречи с избирателями.

"Уважаемые граждане, просьба разойтись", - повторяют по громкой связи сотрудники полиции.

Как передает корреспондент РИА Новости, участники незаконной акции после Новопушкинского сквера направились в сторону московской мэрии на Тверской улице, оттуда они планируют отправиться к зданию Мосгоризбиркома.

Сотрудники полиции сопровождают участников незаконной акции на всем пути следования.

Движение транспорта в районе Тверской улицы сейчас сильно затруднено, там закрыта часть полос для движения транспорта, в том числе общественного. Кроме того, движение для пешеходов по прилегающему к московской мэрии тротуару на Тверской улице также сильно затруднено из-за несанкционированного шествия.

Комментариями правоохранительных органов по проведению незаконной акции в Новопушкинском сквере РИА Новости пока не располагает.

Ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму в соцсетях распространили информацию о проведении 14 июля в Новопушкинском сквере в Москве встречи с избирателями "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди кандидатов - Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин. При проверке подписей Гудкова, Митрохина, Соболь и Яшина было выявлено свыше 10% бракованных подписей, что означает снятие кандидатур с выборов. ранее они заявили, что будут оспаривать результаты проверки.