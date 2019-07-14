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2019-07-14T15:49Z
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РИА Новости

В Москве полиция просит разойтись участников несанкционированной акции

Вчера, 15:49
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сотрудники правопорядка обратились к участникам несанкционированной акции в Москве с просьбой разойтись. По заявлению столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, кандидаты в депутаты Мосгордумы собирались в Новопушкинском сквере провести незаконную акцию под видом встречи с избирателями.
"Уважаемые граждане, просьба разойтись", - повторяют по громкой связи сотрудники полиции.
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Как передает корреспондент РИА Новости, участники незаконной акции после Новопушкинского сквера направились в сторону московской мэрии на Тверской улице, оттуда они планируют отправиться к зданию Мосгоризбиркома.
Сотрудники полиции сопровождают участников незаконной акции на всем пути следования.
Движение транспорта в районе Тверской улицы сейчас сильно затруднено, там закрыта часть полос для движения транспорта, в том числе общественного. Кроме того, движение для пешеходов по прилегающему к московской мэрии тротуару на Тверской улице также сильно затруднено из-за несанкционированного шествия.
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Комментариями правоохранительных органов по проведению незаконной акции в Новопушкинском сквере РИА Новости пока не располагает.
Ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму в соцсетях распространили информацию о проведении 14 июля в Новопушкинском сквере в Москве встречи с избирателями "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди кандидатов - Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин. При проверке подписей Гудкова, Митрохина, Соболь и Яшина было выявлено свыше 10% бракованных подписей, что означает снятие кандидатур с выборов. ранее они заявили, что будут оспаривать результаты проверки.
В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции РИА Новости заявили, что организаторы мероприятия 14 июля не уведомляли власти о проведении такой встречи, что является нарушением закона о митингах. Об ответственности за призывы и участие в такой акции предупредила и прокуратура.
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Обсудить 17
Дмитрий ГудковСергей МитрохинИлья ЯшинМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Да зачем им это? Им же картинку надо,как их "жестоко" крутит омон.. гранты то отрабатывать надо
14 июля, 15:58
Сергей Анатольевич
39100127
Не просить нужно а кидать сразу зачинщиков в автозаки как в цывялязованных странах.
14 июля, 16:05
Vot Vot
26100122
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