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РИА Новости
Туризм

Российские туристы застряли в аэропорту Бургаса, сообщили СМИ

Вчера, 15:39
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© РИА Новости / Ирина НехорошкинаЗона отлета аэропорта болгарского города Бургас
Зона отлета аэропорта болгарского города Бургас
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Зона отлета аэропорта болгарского города Бургас. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Плохая погода нарушила работу международного аэропорта города Бургас на юго-востоке Болгарии, в результаты пассажиры многих рейсов, в том числе и российские туристы, были вынуждены провести ночь в аэропорту, сообщает телеканал Nova.
Российские туристы, которые еще в субботу в 19.46 по местному времени (совпадает с мск) должны были улететь рейсом авиакомпании Bulgaria Air в Санкт-Петербург, провели ночь в терминале и только в 6.00 воскресенья были размещены в отелях.
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Названы наиболее частые жалобы российских туристов
В пресс-службе аэропорта заявили, что причиной задержки рейса стала техническая неисправность самолета. Тем не менее, до сих пор неизвестно, когда россияне улетят домой.
В воскресенье погодные условия не улучшились, несколько следовавших в Бургас самолетов были перенаправлены в Варну.
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