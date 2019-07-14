Ненашев рассказал о начале практической работы над новым авианосцем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Несколько проработанных проектов авианосцев, представленных различными конструкторскими бюро на Военно-морском салоне в 2019 году, показывают, что в России к этой теме относятся серьезно, и строительство нового российского авианосца не за горами, заявил РИА Новости председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев.

Девятый Военно-морской салон стартовал в Санкт-Петербурге 10 июля и завершился в воскресенье. Крыловский научный центр показал на нем концепцию авианосца малого водоизмещения - порядка 44 тысяч тонн. Невское ПКБ, в свою очередь, представило более крупный корабль - авианосец "Ламантин" водоизмещением 75 тысяч тонн. Как отмечал главком ВМФ РФ Николай Евменов, Россия обязательно построит атомный авианосец, но "не в ближайшей перспективе".

"Импонирует, что Крыловский центр и Невское ПКБ показали реальную проработанность проекта. На предыдущих салонах мы говорили, что стране необходимо четыре авианосца - по два на Северный и Тихоокеанский флота. Сейчас уже именно идет обсуждение сроков, реальности, материалов. Это уже с практической точки зрения обсуждалось, а не как набор пожеланий и хотелок", - сказал Ненашев.

Кроме этого, председатель ДПФ отметил, что в работе салона акцент был сделан не на отдельную продукцию различных компаний, а на взаимодействие промышленности и тех, кто морскую технику использует.

"Я ходил по салону, я видел эту синергию судостроения и морского и речного транспорта, судостроения и рыбаков, судостроения и морской пограничной береговой охраны", - добавил он.

Также, по словам Ненашева, большее внимание начинает оказываться предприятиям Крыма. Не обошли и кадровый вопрос российского судостроения. "Главный наш технический кораблестроительный вуз - Петербургский государственный морской технический университет - активно работал на этом салоне, и руководящий состав, и преподаватели, и студенты. Это вопрос науки, вопрос привлечения кадров, молодежи к профессии … в ряде регионов нам не хватает кадров", - рассказал он.