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РИА Новости
Туризм

Утренние рейсы из Бургаса задержали из-за проливных дождей и грозы

Вчера, 15:30
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© РИА Новости / Ирина НехорошкинаАэропорт болгарского города Бургас
Аэропорт болгарского города Бургас
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Работа болгарского аэропорта Бургас была частично приостановлена из-за сильных дождей и грозы, сообщили РИА Новости в пресс-службе управляющей компании аэропорта.
"Из-за сильного дождя и грозы сегодня утром, примерно с 8.40 до 10.00 утра, семь рейсов были перенаправлены на посадку в аэропорт Варны. Все пассажиры были перевезены в Бургас наземным транспортом. Все рейсы, выполняемые теми же самолетами, вылетели из аэропорта Бургаса с 3-4-часовыми задержками", - отметила руководитель пресс-службы Адриана Троянска.
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"Только один рейс из Бургаса в Таллин планируется отправить с большей задержкой (в 21.00) из-за проблемы с шиной самолета", - добавила она.
По ее словам, больше никаких задержек или отмен рейсов в аэропорту Бургаса не ожидают.
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