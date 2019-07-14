Утренние рейсы из Бургаса задержали из-за проливных дождей и грозы

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Работа болгарского аэропорта Бургас была частично приостановлена из-за сильных дождей и грозы, сообщили РИА Новости в пресс-службе управляющей компании аэропорта.

"Из-за сильного дождя и грозы сегодня утром, примерно с 8.40 до 10.00 утра, семь рейсов были перенаправлены на посадку в аэропорт Варны. Все пассажиры были перевезены в Бургас наземным транспортом. Все рейсы, выполняемые теми же самолетами, вылетели из аэропорта Бургаса с 3-4-часовыми задержками", - отметила руководитель пресс-службы Адриана Троянска.

"Только один рейс из Бургаса в Таллин планируется отправить с большей задержкой (в 21.00) из-за проблемы с шиной самолета", - добавила она.