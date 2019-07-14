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2019-07-14T15:25Z
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РИА Новости

Китай проведет военные учения возле Тайваня

Вчера, 15:25
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ПЕКИН, 14 июн – РИА Новости. Китай в ближайшие дни проведет военные учения возле Тайваня, говорится в опубликованном в воскресенье заявлении министерства обороны КНР на фоне поездки главы администрации острова в США и недавнего одобрения Вашингтоном продажи Тайбэю вооружений.
"Народно-освободительная армия Китая в ближайшие дни проведет военные учения в воздушном пространстве и морской акватории у юго-восточного побережья. Это плановые мероприятия, организованные в соответствии с годовым планом вооруженных сил", - следует из заявления.
Пекин, Китай
12 июля, 14:08
Китай пригрозил санкциями американским компаниям за продажу оружия Тайваню
Оборонное ведомство Китая не сообщило больше никаких деталей, однако в СМИ сразу же появились спекуляции о том, что время для учений выбрано не случайно, и Пекин таким способом хочет послать недвусмысленный сигнал Тайбэю и Вашингтону о необходимости прекратить провокации после того, как многократные призывы внешнеполитического ведомства никак не повлияли на ситуацию.
Ранее стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого соответствующего оборудования на сумму более двух миллиардов долларов. Тайвань просит продать 108 танков специальной модификации, 14 гусеничных бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A1, 16 тягачей, а также более 300 пулеметов, различные боеприпасы и оборудование к военной технике. Кроме того, одобрена возможная продажа более 250 комплектов ПЗРК Stinger на сумму свыше 223 миллионов долларов.
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь
12 июля, 13:00
В Пекине назвали визит главы Тайваня в США вызовом принципу "одного Китая"
Официальный представитель МИД Китая выразил протест США в связи с данным решением и заявил, что КНР введет санкции в отношении американских компаний, которые будут иметь отношение к продаже Тайваню вооружений.
Вместе с тем уже напряженные отношения Пекина и Вашингтона усугубила поездка главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в Нью-Йорк, где она провела 4 дня.
МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и КНР. Пекин ревностно относится к отношениям других стран с Тайванем, который считает своей территорией. Власти КНР неоднократно выражали протест США из-за поставок острову оружия.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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ТайваньКитайСШАВ мире
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