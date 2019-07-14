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РИА Новости

Школьники из РФ стали третьими в неофициальном зачете олимпиады по физике

Вчера, 15:10
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© Оргкомитет олимпиадыСборная России на 50-й Международной физической олимпиаде для школьников в Тель-Авиве, Израиль
Сборная России на 50-й Международной физической олимпиаде для школьников в Тель-Авиве, Израиль
© Оргкомитет олимпиады
Сборная России на 50-й Международной физической олимпиаде для школьников в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл — РИА Новости. Российские школьники стали третьими в неофициальном командном зачете на Международной физической олимпиаде, которая завершилась в воскресенье в Израиле, сообщил РИА Новости руководитель сборной.
Каждый из россиян увозит из Тель-Авива по медали: четверо — "золото" и один — "серебро".
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"Официально это запрещено, но мы все равно считаем. Ситуация такая, что по протоколам <...> пять золотых медалей у китайцев, пять золотых медалей у корейцев. Дальше идет Россия с четырьмя золотыми и одной серебряной", — сказал проректор по учебной работе и довузовской подготовке Московского физико-технического института Артем Воронов.

В 50-й Международной физической олимпиаде приняли участие 384 школьника из 78 стран. Соревнования состояли из двух туров — теоретического и экспериментального.
"Россия примерно на таком уровне выступает ежегодно. <...> Это хороший результат, и все школьники довольны этим результатом. Они показали, на что они способны, на что способна российская система образования", — сказал Воронов.
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Он дал высокую оценку организации состязаний.
"Все сделано на высшем уровне. Очень гостеприимно, задачи очень качественные. Они именно физические и проверяют именно физические навыки, физическую интуицию. Это одна из лучших олимпиад, а я много лет ими занимаюсь", — сказал руководитель сборной.
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