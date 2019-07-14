Школьники из РФ стали третьими в неофициальном зачете олимпиады по физике

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл — РИА Новости. Российские школьники стали третьими в неофициальном командном зачете на Международной физической олимпиаде, которая завершилась в воскресенье в Израиле, сообщил РИА Новости руководитель сборной.

Каждый из россиян увозит из Тель-Авива по медали: четверо — "золото" и один — "серебро".

"Официально это запрещено, но мы все равно считаем. Ситуация такая, что по протоколам <...> пять золотых медалей у китайцев, пять золотых медалей у корейцев. Дальше идет Россия с четырьмя золотыми и одной серебряной", — сказал проректор по учебной работе и довузовской подготовке Московского физико-технического института Артем Воронов.

В 50-й Международной физической олимпиаде приняли участие 384 школьника из 78 стран. Соревнования состояли из двух туров — теоретического и экспериментального.

"Россия примерно на таком уровне выступает ежегодно. <...> Это хороший результат, и все школьники довольны этим результатом. Они показали, на что они способны, на что способна российская система образования", — сказал Воронов.

Он дал высокую оценку организации состязаний.