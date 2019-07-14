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РИА Новости

На Украине автомобиль въехал в группу детей, сообщили СМИ

Вчера, 15:08
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КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. Автомобиль ВАЗ врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов на трассе Николаев-Снигиревка на Украине, сообщает местное издание "Новости N".
"Спортсмены ехали по трассе со стороны Снигиревки в направлении Николаева. В районе поворота на село Красное водитель ехавшей следом "Лады" начал нерасчетливо обгонять велосипедистов, не заметив ехавший навстречу "Камаз". Увидев, двигавшийся грузовик, водитель легковушки резко вернулся в свою полосу, однако не успел затормозить и врезался прямо в группу велосипедистов. После столкновения автомобиль слетел в кювет", - пишет издание.
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В результате ДТП пострадали шестеро несовершеннолетних велосипедистов, все они получили травмы различной степени тяжести. Скорая помощь доставила детей в областную детскую больницу города Николаева. Пострадавшие - преимущественно девочки в возрасте от 14 до 17 лет. В автомобиле ВАЗ никто не пострадал, отмечает издание.
На месте происшествия работает полиция и следователь главного управления Нацполиции в Николаевской области.
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